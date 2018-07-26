استياء بسبب حجز فرقة بريطانية لمسار في مسبح عمومي بألمانيا

يمكنك حجز غرفة في فندق، طاولة في مطعم، كرسي في مسرح أو سينما، لكن أن تحجز مسارا في حمام سباحة، فهذا ما استغربه الألمان، بعد أن علموا بأن فرقة "ديبيش مود" البريطانية استولت على ممر كامل في بركة سباحة عمومية ببرلين.
القصة بدأت عندما غرد الصحفي توماس ويلد غرد معبرا عن انزعاجه بعد أن لاحظ بأن شخصا واحدا فقط يسبح في مسار بمسبح أولمبي، فاعتقد بأن أحد المشاهير طالب بالسباحة لوحده.
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وعند محاولته التأكد أكد القائمون على المسبح بأن لأي شخص الحق بطلب حجز مسار خاصة له في حوض السباحة البالغ طوله 50 مترا مقابل 60 يورو في الساعة.
القصة أثارت استياء الألمان على تويتر، حيث صُدموا لمعرفتهم بأن أي شخص يمكنه خصخصة جزء من مكان عام.