شاهد: أولمبياد التَّمَرُّغُ بالوحل

رياضات بأجواء غريبة، يعشق هواتها "التمرغ" بالطين، والطريف أنها نُظمت على طريقة الألعاب الأولمبية، فقد شارك حوالي 4000 شخصا فيما يسمى بـ "أولمبياد" الطين السبت 21 يوليو / تموز في مدينة برونزبوتيل على نهر البي في المانيا.
وخاض هؤلاء منافسات في رياضات مختلفة، ككرة القدم وكرة الطائرة في ملاعب الوحل، والتزلج على الوحل، وتنوعت جوائز الرابحين، كجائزة أفضل فريق، وأجمل زي، وأكثر أسماء الفرق طرافة.
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الملفت بالموضوع أن المنافسات في هذه البطولة بدورتها الثالث عشرة لم تكن بقصد الربح فقط، بل كانت لسبب وجيه على حد تعبير القائمين عليها، حث تهدف إلى جمع أموال لأعمال خيرية، فقد تم جمع حوالي 47 ألف يورو رُصدت لمكافحة مرض السرطان.