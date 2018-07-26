شاهد: اندلاع حريق في بناية سكنية من خمسة طوابق في لندن

اندلع حريق هائل في مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة وست هامبستيد في لندن مما أجبر نحو 50 شخصا على إخلاء المبنى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.
وقالت فرقة إطفاء لندن إن نحو 100 من رجال الإطفاء و15 عربة إطفاء يكافحون الحريق.
وأضافت أن رجال الإطفاء أنقذوا شخصين من الطابق الأول.
وقال كلينتون موراي مدير مركز الإطفاء "من المعتقد أن الحريق بدأ في شقة بالطابق الرابع".
وتابع "الحريق مشتعل أيضا بالطابق العلوي وأمكن رؤيته في المراحل الأولى من على بعد نحو أميال".
وقالت فرقة الإطفاء في بيان إنه تم استدعائها في الساعة 0104 صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش). وأضافت أن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. ولجأ الجيران إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر لقطات مصورة وصور للحريق.
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