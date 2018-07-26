أزمة البيرة في ألمانيا بسبب "الزجاجات الفارغة"

من المعروف أن الجعة (البيرة) هي المشروب الأكثر شعبية في ألمانيا. لكن مع موجة الحر التي تضرب البلاد تصارع مصانع البيرة من أجل البقاء على مستوى حجم الطلب في السوق.
يقول صاحب أحد بارات البيرة الشهيرة "غيترينك هوفمان" أنه يواجه عجزاً في الاستجابة لحجم الطلب بنسبة قد تصل إلى خمسين بالمئة.
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نظام بيع البيرة في ألمانيا يعتمد بشكل أساسي على إرجاع الزجاجة الفارغة بعد استهلاك المشروب، حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً يسترده عندما يعيد الزجاجة الفارغة.
يقول صاحب "موريتز فيغ" الشهير لبيع البيرة إن المشكلة تكمن في إرجاع الزجاجات الفارغة وليس في إنتاج المشروب. حيث يؤدي النقص في الزجاجات التي يجب إعادتها إلى المصنع إلى توقف الإنتاج أو تقليصه بما يتناسب مع كمية الزجاجات المتوفرة.
وقام فيغ بنشر إعلان على فيسبوك ودعا زبائنه إلى إعادة الزجاجات . وبالفعل لاقى النداء نجاحاً ملحوظاً وعاد العمل بشكل تدريجي إلى وضعه الطبيعي.