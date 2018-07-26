اليونان تمنع سفينة تقل ناشطين أردنيين من الالتحاق بسفن لكسر الحصار عن غزة

لم يتمكن قارب مساندة يوناني كان يحمل على متنه ناشطين أردنيين و يونانيين من الالتقاء بسفن الحرية الثلاث بعرض البحر والتي أبحرت من موانىء إيطاليا و المتجهة نحو غزة. وكان من المقرر أن يلتقي القارب السريع بسفن أسطول الحرية كمبادرة رمزية لتشجيع السفن و تقديم الدعم و المساندة لكن دون نية محاولة الدخول إلى غزة ضمن ما يطلق عليه الناشطون ب "كسر الحصارالمفروض على غزة منذ 12 عاما ".