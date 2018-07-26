لم يتمكن قارب مساندة يوناني كان يحمل على متنه ناشطين أردنيين و يونانيين من الالتقاء بسفن الحرية الثلاث بعرض البحر والتي أبحرت من موانىء إيطاليا و المتجهة نحو غزة. وكان من المقرر أن يلتقي القارب السريع بسفن أسطول الحرية كمبادرة رمزية لتشجيع السفن و تقديم الدعم و المساندة لكن دون نية محاولة الدخول إلى غزة ضمن ما يطلق عليه الناشطون ب "كسر الحصارالمفروض على غزة منذ 12 عاما ".
اليونان تمنع سفينة تقل ناشطين أردنيين من الالتحاق بسفن لكسر الحصار عن غزة
اليونان تمنع سفينة تقل ناشطين أردنيين من الالتحاق بسفن لكسر الحصار عن غزة
" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
وفي تصريح ليورونيوز قال الناشط الأردني أنس نيروخ عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه" . وأضاف نيروخ عبر اتصال هاتفي لدى وصوله لمطار اثينا في طريق عودته للأردن "أن السلطات اليونانيه قامت بحجز جوازات سفر المشاركين والتقاط صور لهم بعد وصول أنباء عن وجود قارب سريع يحمل أردنيين و يونانيين كانوا يزمعون الالتقاء بسفينة عودة التي تقود سفن أسطول الحرية.
وأضاف أنس نيروخ لقد جرى ذلك أثناء عودة السفينة من جزيره جافدوس اليونانيه أقصى جنوب البلاد و ووصولها للموانىء الكريتية .
وجير أن الناشط الأردني قاد سفينه "رزان النجار" يوم السبت الماضي قادما من اثينا لدعم جهود سفن كسر الحصار والتعريف بقضية رزان النجار على حد قوله و ذلك أثناء مرور السفينة بالجزر اليونانيه غير أن عطلا كبيرا- يضيف أنس نيروخ- "أصاب السفينه خلال اصطفافها في جزيره هيدرا) حال دون ذلك مما اضطرها للرجوع لاثينا خلال ليله عاصفه كادت تودي بحياة المشاركين ".
وكانت رزان، 21 عاما، قد لقت مصرعها في شرق خان يونس خلال عملها في إسعاف الجرحى في الأسبوع العاشر من "مسيرات العودة الكبرى" على حدود القطاع مع إسرائيل.واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بالقتل العمد للمسعفة الفلسطينية رزان أشرف النجار في قطاع غزة.
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وكان على متن سفينه رزان النجار نيكوس هاسيتوس نائب في البرلمان اليوناني والناشط السابق في سفينه كسر الحصار عام ٢٠١٥ و السياسي اليساري فاجيليس الناشط المعروف في قضيه فك الحصار عن غزه والطفل الامريكي ياسين انس نيروخ والفنزويلي نضال مشعل والناشط الأردني محمد ابو زاكية .
وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة برّا وبحرا وجوّا منذ أكثر من عشر سنوات تاريخ سيطرة حركة حماس على القطاع وقد تخللت هذه الفترة 3 حروب شنتها الدولة العبرية على غزة أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين ودمّرت البنى التحتية في بؤرة أضحت تقريبا غير قابلة للحياة بشهادة الأمم المتحدة.وفي ظل الحصار الإسرائيلي يبقى معبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان غزة. وفي سابقة منذ 2013، قررت السلطات المصرية مؤخرا فتحه طيلة شهر رمضان بعد فترة إغلاق دامت 110 أيام منذ بداية السنة.
وكانت إسرائيل قد شنت في الحادي والثلاثين من مايو أيار 2010 هجوما على قافلة الحرية التركية ما أدى إلى مقتل تسعة أتراك ووفاة عاشر متأثرا بالجراح التي أصيب بها أثناء الهجوم.وكانت السفينة التركية ضمن أسطول دولي مكوّن من ستّة سفن محمّلة بالمساعدات الإنسانية حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة برّا وبحرا وجوّا.
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