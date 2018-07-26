81 قتيلا على الأقل في حرائق اليونان والعدد مرشح إلى الارتفاع

ارتفع عدد ضحايا الحرائق التي تضرب اليونان منذ ثلاثة أيام إلى 81 قتيلا على الأقل وإصابة 187 آخرين بينهم 23 طفلا حسب السلطات اليونانية التي أعلنت حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الحرائق.

وأشارت التقديرات إلى أن حالة الذعر في المناطق التي شهدت حرائق، وارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة وتغيير وجهتها بشكل طارئ، والإهمال، إضافة إلى مشاكل البنى التحتية تسببت بزيادة عدد الضحايا.