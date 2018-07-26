مدينة يابانية تتلقى عشرات الاتصالات من راغبين في التحول إلى نينجا

تلقت مدينة صغيرة في وسط اليابان عشرات الاتصالات من باحثين عن عمل "كمدربي نينجا" بعد نشر إحدى الإذاعات الأميركية خبراً كاذباً عن حاجة المدينة إلى عناصر "نينجا".

والنينجا كما هو معروف تاريخياً، محارب وجاسوس من ياباني في القرون الوسطى.