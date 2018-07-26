قال الميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يوجه إليه هو الحديث عندما يهدد الجمهورية الإسلامية.
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قائد الحرس الثوري الإيراني لترامب: وجه تهديداتك إلي لا إلى روحاني
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قائد الحرس الثوري الإيراني لترامب: وجه تهديداتك إلي لا إلى روحاني
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن سليماني قوله في مدينة همدان بوسط إيران "كجندي.. من واجبي الرد على تهديدات ترامب... إن كان يريد استخدام لغة التهديد... فعليه أن يتحدث إلي لا إلى الرئيس" مشيرا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وكانت إيران قد رفضت تحذيرا من ترامب قال فيه إنها تخاطر بعواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة" إن هي وجهت تهديدات للولايات المتحدة.