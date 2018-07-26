ضحايا العراق البشرية في حربه ضد تنظيم "داعش"

عدد القتلى لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، العدد يتراوح ما بين 9000 إلى 11000 قتيل.

اليوم هناك حوالي مليوني نازح داخلي في جميع أنحاء العراق، لكن عدد العائدين زاد إلى ما يقرب من 4 ملايين شخص.

يبدو وكأن الحرب قد انتهت للتو في الموصل. فبعد مرور عام على سقوط تنظيم داعش، لا تزال هناك حتى الآن أنقاض تختبئ بين الجثث والذخائر غير المتفجرة. وهناك أيضا 8 ملايين طن من المتفجرات تحت الانقاض وفقا للأمم المتحدة. ولم يتم لحد الآن تطهير أكثر من ثلاثين كيلو مترا مربعا من منطقة الموصل على الرغم من هذا، فقد عاد أكثر من 80 ألف من السكان الذين فروا من الحرب في حين أن البعض لم يغادر..

https://reliefweb.int/report/iraq/1st-anniversary-liberation-mosul-city-under-siege-improvised-explosive-devices-and-bombs

https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-mosul-still-pile-rubble-one-year

عادل عبد الغني من ضحايا الحرب: «كنت على وشك فتح الباب مع أطفالي، عندما سقطت قذيفة، فقدت الوعي خلالها وتوفيت ابنتي في المستشفى وابني على الطريق".

كان طفله يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وابنته تبلغ من العمر 11 عامًا. في حين نجت ندى ابنته الأخرى، لكنها فقدت ساقها، مثل والدها الذي كان يعمل كسائق سيارة أجرة. الآن حطمت سيارته وفرصته في استعادة مصدر رزقه يعتمد على استعادة اكتفائه الذاتي

مصلحة إعادة التأهيل

يعد كل من عادل وندى من بين أكثر من7 آلاف مريض تلقوا جلسات إعادة تأهيل منذ عام 2014 من قبل منظمة "الإنسانية والإدماج " التابعة للمنظمة الدولية غير الحكومية للمعاقين الممولة من قبل قسم المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، حيث يتم إعدادهم لتلقي أطراف صناعية ولكن بسبب ردود أفعال جانبية يتطلب كلاهما جلسات إعادة تأهيل إضافية.

خالد عبد الرحمن، أخصائي العلاج الطبيعي، في مصلحة إعادة التأهيل: "لدينا عدة أنواع من المرضى. لدينا كسور ومبتوري الأطراف ومصابون بحروق، ومصابون على مستوى النخاع الشوكي بسبب القصف".

كما لدينا نوعان من المتابعة للمريض، قبل التركيب وبعده. بعد التركيب نقوم بمتابعة المريض ثلاث مرات، للتأكد من أن الجهاز يتأقلم مع جسمه أم لا.

بعد انتهاء العمليات القتالية في الموصل وغيرها من المناطق التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، دخل العراق في مرحلة أخرى من الأزمة الإنسانية ما جعل التحيات الرئيسية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد المانحين الرئيسيين في المنطقة تركز على الحماية وإعادة التأهيل.

https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/iraq_en

مونيكا من يورونيوز: ما هو عدد الضحايا البشرية بسبب النزاع في الموصل؟

مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية

مستوى الدمار لا يزال واضحا في الجانب الغربي من المدينة وهوما يظهر بوضوح حجم التكلفة البشرية للمعركة. خلال معركة الموصل أصيب 14 ألف مدني، 32٪ منهم أطفال دون سن الخامسة. وعلى الرغم من مرور عام على انتهاء الأعمال العدائية، إلا أن حوالي 4 آلاف مريض بحاجة إلى رعاية إعادة التأهيل".

منزل عادل في غرب الموصل يتواجد في مدينة حيث النظام الصحي لا يزال في حالة خراب. المنظمة الدولية للمعاقين والمنظمة الإيطالية غير الحكومية لحالات الطوارئ يعملان بشكل وثيق من أجل مساعدة ضحايا هذه الحرب.

عادل خالد بشير: "في 3 مارس 2017 بينما كنت أحاول الهروب، واجهت رجال داعش في الطريق. فقاموا بأسري، وفكرت أنه إذا أخبرتهم أنني أريد الهروب سيقتلونني، لذلك قلت لهم إنني هنا لأخذ بعض القمح لإطعام أسرتي وبعد عشرة أيام قطعوا يدي"..

"قاموا بجمع الناس بواسطة مكبرات الصوت وقالوا إنهم التقطوا ثلاثة لصوص. ثم أخذوا سكين الجزار وقاموا بقطع يدي".

جلسة إعادة التأهيل المنزلية

يتلقى عادل آخر عملية إعادة تأهيل في منزله قبل إحالته إلى مركز الطوارئ التابع لمؤسسة الطوارئ في السليمانية. يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بالتحقق من عدم وجود تورم وأن الذراع لديه نطاق واسع من الحركة..

عادل جاهز الآن سوف يسافر إلى شرق العراق ليحصل على يد جديدة وسنتابعه.

السفر إلى السليمانية

فور خروجنا من الموصل، خلال ال 6 ساعات بالسيارة باتجاه السليمانية، عبرنا مناطق شاسعة تأثرت بشدة بالنزاع، حيث يمكن رصد الخنادق والأجهزة المتفجرة المبنية من قبل تنظيم داعش على طول الطريق، بالإضافة إلى حقول العبوات الناسفة التي حددتها منظمة المساعدات الشعبية النرويجية. وتقوم هذه المنظمة غير الحكومية، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، بإجراء مسح حول "المناطق المشتبه فيها" و"المناطق الخطرة " وإزالة الألغام. وقد تم تطهير ما يقرب من 12 ألف متر مربع حول قرية بادان.

https://www.npaid.org/Our-Work/Development-Cooperation/Where-we-work/Development-cooperation-in-Iraq

ووفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية، فإن الكمية الدقيقة لما يسمى "بالتلوث" في العراق ما زالت غير معروفة وقد يستغرق إزالة الألغام عقودا.

https://www.npaid.org/News/News-archive/2018/NPA-re-commences-mine-action-activities-in-and-around-Mosul

مونيكا بينا من يورونيوز

"هذه صفيحة ضغط. يمكن تفعيلها عن طريق وزن الطفل. منذ تحرير الموصل، قتل أو أصيب حوالي 200 شخص جراء انفجار العبوات الناسفة".

كريس رامسدن من المنظمة الشعبية النرويجية للمساعدة: "هذه واحدة من أبسط الآليات التي يستخدمها تنظيم داعش ، والتي أصبحت جدا ضرورية في إنتاج العبوات الناسفة".

"تنظيم داعش قام بتطوير أنواع مختلفة من العبوات البدائية الصنع، بعضها معقد للغاية، والأخرى التي لدينا هنا في منطقة الموصل هي أكثر تعقيدًا لأنها تستخدم أشياء مثل الميزات المضادة للقطع على العبوة المتفجرة، حيث إذا قمت بقطعها ستنفجر، كما أنهم استخدموا ميزة معروفة باسم السلك المكسر وهو عبارة عن سلك صغير للغاية من الصعب رؤيته، يجب أن أقول سلكاً، أو قطعا من الأسلاك تحتوي على جهات اتصال صغيرة بينها، وفي حال الضغط عليها، فإنها تفعل الجهاز أيضا".

الرحلة إلى السليمانية

استأنفنا رحلتنا إلى السليمانية، حيث افتتحت الطوارئ مركزا لإعادة التأهيل في عام 1998. وكانت المنظمة الإيطالية غير الحكومية قد اختارت هذه المنطقة الملغومة التي تعتبر كإرث من حرب الخليج عام 1991 وغزو العراق عام 2003. يصل اليوم المرضى من جميع أنحاء العراق، وحتى من إيران وسوريا. هم حوالي 5500 اليوم. من هنا سيحصل عادل على يده اصطناعية.

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برهام جمال عزيز، تقني في مصلحة الطوارئ

"إن العملية الذي قمنا بها لهذا المريض الآن نسميها أخذ القياسات".

سيقوم الفنيون بعد ذلك بملء هذا الجبس بملصقات لتشكيل قالب "إيجابي" يستخدم بعد ذلك كقاعدة لتشكيل تجويف صلب من البوليبروبيلين.

ويتم اختيار المكونات المختلفة حسب حاجة المريض. أكثر من 60 ٪ منهم جاءوا هنا بسبب بتر أسفل الركبة. فقط 3 ٪ مثل عادل، بسبب بتر الطرف العلوي.

برهام جمال عزيز تقني في مصلحة الطوارئ

هذه يد ميكانيكية. لديها سلك هنا، نقوم بتثبيت السلك على كتف المريض وعندما يرخي المريض كتفه تفتح اليد".

عادة ما يكون للمريض يد ميكانيكية بمجرد اتخاذه للقرار، بعدها يتم تجميع المكونات في ورشة عمل.

حيث ينتج كل فني ما متوسطه ثلاثة أطراف اصطناعية في الأسبوع حسب درجة تعقيد الحالة.

تلقى عادل يده الجديدة خلال خمس ساعات فقط.