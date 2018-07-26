تزايد احتمالات الحياة على المريخ بعد العثور على بحيرة في باطن الكوكب

عثر طاقم من العلماء الإيطاليين على بحيرة من المياه المالحة في كوكب المريخ. واستخدم الطاقم راداراً تابعاً لمركبة فضائية متحركة لرصد المياه، تحت القشرة الجليدية القطبية التي تغلّف الكوكب.

ويقول التقرير الذي نشره العلماء إنه من الممكن أن تكون هناك حياة في البحيرة المائية التي تمّ العثور عليها مضيفاً أنّ شكل الخزان المائي مثلث وأنّ طول قطره يبلغ 20 كيلومتراً تقريباً.