اليابان تعدم 6 أشخاص من طائفة نفذت هجوما مميتا بغاز السارين

قام القضاء الياباني بتنفيذ حكم الإعدام بحق 13 شخصا من طائفة "أوم الحقيقة المطلقة" كانوا ينتظرون حكم الإعدام لإدانتهم بشن هجوم بغاز قاتل على مترو أنفاق طوكيو في العام 1995، بعد أن تم إعدام آخر ستة أعضاء بالمجموعة هذا الخميس.

وتعتبر طائفة "أوم الحقيقة المطلقة" هي المسؤولة عن اعتداء بغاز السارين وقع على مستوى مترو طوكيو في العام 1995 من القرن الماضي. وقامت السلطات اليابانية بتنفيذ أحكام الإعدام شنقا على مرحلتين كانت الأولى في مطلع يوليو-تموز، والثانية اليوم الخميس.

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وأشارت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا إلى وسائل الإعلام أنها طالبت بتنفيذ أحكام الاعدام هذه بعدما فكرت كثيرا في الأمر. وجاءت تصريحات وزيرة العدل اليابانية بعيد اعدام ستة من الاعضاء السابقين في الطائفة هذا الخميس، بعد أن قامت السلطات اليابانية بإعدام زعيم الطائفة شيزو ماتسوموتو الملقب بشوكو أساهارا إلى جانب ستة من اتباعه في السادس من هذا الشهر.

وقالت وزيرة العدل اليابانية إنّ الجرائم التي ارتكبتها هذه الطائفة "يجب ألا تتكرر أبدا"، معتبرة أنّ حكم الاعدام "كان حتميا"، بالنظر إلى حجم الجريمة التي تمّ ارتكابها.