السويداء السورية تشيّع ضحايا هجمات داعش

تمّ تشييع جثامين الضحايا الذين سقطوا في هجمات انتحارية تبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في محافظة السويداء جنوب سوريا.
وقام التنظيم بعدة هجمات وتفجيرات انتحاريةاستهدفت عدة قرى في السويداء. ليكون ذلك أعنف هجوم للتنظيم في سوريا منذ سنوات.
وأوقعت الهجمات التي شنها عدد من مقاتلي التنظيم في مدينة السويداء عاصمة المحافظة وعدد من القرى أمس الأربعاء (25 يوليو تموز) أكثر من 200 قتيل.
وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي أوقعت أكبر عدد من القتلى في عملية له منذ سنوات. وكان هناك انتحاريون من بين مقاتلي التنظيم الذين هاجموا مدينة السويداء.
ونفذ التنظيم العملية بالقرب من واحد من الجيوب القليلة النائية التي لا تزال خاضعة له بعد طرده العام الماضي من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها.
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