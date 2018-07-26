قام المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب سان جيرمان الفرنسي، ومتصدر أحد أبرز مشاهد مونديال روسيا 2018 بكثرة سقوطه على أرض الملعب وادعائه الإصابة، بتنظيم بطولة مصغرة في البرازيل، في مدينة سانتوس حملت اسم "نيمار جونيور فايف" وشارك بها بعض اللاعبين المراهقين من الذين يتمتعون بمواهب كبيرة على مستوى البرازيل.
شاهد: لاعب مراهق يثير حنق نيمار ويدفعه لتغيير تمثيلياته
تقرأ الآن:
شاهد: لاعب مراهق يثير حنق نيمار ويدفعه لتغيير تمثيلياته
للمزيد على يورونيوز:
14 دقيقة هي مدة سقوط نيمار على أرضية الملعب منذ بداية مونديال روسيا
شاهد: نيمار يتدرب لربع النهائي بصحبة ابنه
مونديال روسيا: نيمار بفشل في قيادة منتخب بلاده نحو الفوز على سويسرا
وفي حين لم يدعي نيمار السقوط هذه المرة، قام بإسقاط لاعب من المراهقين بعد أن نجح الأخير بالاستحواذ على الكرة من نيمار وإفشال محاولة مروره بالكرة بطريقة استعراضية.
وقام نيمار بدفع المراهق أثناء محاولة المرور بالكرة وضربه بجدار الملعب حيث تعثر اللاعب وسقط أرضاً.