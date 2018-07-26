الولايات المتحدة تستلم رفات جنودها من كوريا الشمالية

تعتبر مسألة إعادة رفات جنود أميركيين قتلوا خلال الحرب الكورية بين 1950-1953 من المسائل التي تمّ الاتفاق عليها خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو-حزيران الماضي.

وعلى هذا الأساس تستعد بيونغ يانغ لتسليم رفات الجنود الأميركيين حيث أشارت مصادر ديبلوماسية في كوريا الجنوبية إلى أنّ جارتها الشمالية استلمت الصناديق الخاصة بإعادة رفات الجنود.

وأوضحت وسائل إعلامية أنّ الصناديق كانت بحوزة قيادة الأمم المتحدة، في قرية الهدنة "بانمونغوم"، مبينة أنّ الشمال أكمل الاستعداد لإعادة الرفات بمناسبة الذكرى السنوية للتوقيع على اتفاق الهدنة التي تصادف يوم 27 يوليو-تموز.

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وسبق وأن ذكرت مصادر متطابقة أنّ كوريا الشمالية ستعيد رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، في يوم 27 من هذا الشهر بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.