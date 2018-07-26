شاهد بالصور شمال أوروبا يتحول من الأخضر إلى البني بسبب موجة الحر

صور جديدة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لشمال أوروبا أظهرت مدى تأثير موجة الحر التي تضرب المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
الأقمار الصناعية التابعة للوكالة الأوروبية للفضاء تظهر فيها مناطق تحولت من اللون الأخضر إلى البني نتيجة الحرارة الشديدة والتي أثرت سلبا على الغطاء النباتي.
وتوضح صور كيف تحولت حقول في الدانمارك من اللون الأخضر العام الماضي إلى البني خلال هذا الشهر.
وتظهر النتيجة ذاتها في صورة أخرى بدول مثل السويد وألمانيا.
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وفي السويد على وجه التحديد فقد أدت الحرارة المرتفعة إلى حدوث حرائق في الغابات، حيث تحول الطقس إلى جاف ما بين شهري مايو / أيار ويوليو / تموز.
معهد الأرصاد الجوية الدنماركي صرح أنه لو استمرت هذه الموجة حتى شهر أغسطس / آب القادم فإن هذا الصيف سيعتبر الأسوأ بتاريخ البلد.
اسحب المؤشر لترى تأثير موجة الحر على الدانمارك منذ السنة الماضية في الصورة الأولى، وتأثيرها على شمال أوروبا "الدانمارك، ألمانيا، السويد" منذ يونيو / حزيران الماضي في الصورة الثانية.