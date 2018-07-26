فيديو: 700 مهاجر يقتحمون الحاجز الحدودي بين المغرب وسبتة

قالت الشرطة الإسبانية إن أكثر من 700 مهاجر اقتحموا الحاجز الحدودي الحصين بين المغرب وجيب سبتة الخاضع لإسبانيا اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز فيما تصفه السلطات بأنه أحد أضخم مرات العبور من الحاجز وأكثرها عنفا في الفترات الماضية.
وقال الصليب الأحمر إنه فحص 582 مهاجرا. وأصيب 132 مهاجرا بجروح خلال الاقتحام ونقل 11 إلى المستشفى لمزيد من الرعاية بسبب الجروح الناتجة عن تسلق السلك الشائك.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الشرطة منعت عشرات المهاجرين من الوصول إلى سبتة وأعادت بعض المهاجرين إلى الأراضي المغربية.
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ونقل المهاجرون الذين دخلوا سبتة إلى مركز للإقامة القصيرة.
والجيبان الخاضعان لإسبانيا سبتة ومليلة في شمال أفريقيا هدف للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي ويحاولون الوصول إلى الجيبين بعبور الحاجز الحدودي أو عن طريق البحر.
وخلال الأسبوع الماضي أنقذ حرس الحدود الإسباني آلاف المهاجرين في البحر المتوسط.