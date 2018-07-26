عمران خان يعلن فوزه في انتخابات باكستان

أعلن نجم الكريكيت السابق عمران خان اليوم الخميس فوزه في الانتخابات الباكستانية، في حين أظهر إحصاء جزئي للأصوات تقدمه بفارق كبير رغم تأخر إعلان النتائج النهائية ومزاعم من خصومه بحدوث تلاعب في إحصاء الأصوات.

وقال خان في كلمة ألقاها اليوم "ستكون هذه أول حكومة لا تستهدف أحدا سياسيا".

وقال أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف إن هناك مشاكل في إحصاء الأصوات وإن العملية تمثل اعتداء على الديمقراطية في بلد له باع طويل من الحكم العسكري.

وشهدت عملية إحصاء الاصوات تأخير كبير وسط اتهامات من المعارضة بحدوث عمليات تلاعب.

اتهامات أنصار شريف

وكان أنصار رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يقضي حكما بالسجن قالوا في وقت سابق إن عملية إحصاء الأصوات تمثل اعتداء على الديمقراطية في بلد له تاريخ من الحكم العسكري.

قال مسؤول انتخابي كبير في باكستان إن نتائج الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأربعاء تأخرت بسبب مسائل فنية، وإنه لا توجد "مؤامرة" فيما يتعلق بالتأخير.

بابار يعقوب سكرتير مفوضية الانتخابات في باكستان قال للصحفيين يوم الأربعاء "لا توجد مؤامرة ولا أي ضغوط في تأخير النتائج.. التأخير سببه تعطل منظومة إرسال النتائج".

وأغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة في باكستان أبوابها يوم الأربعاء، وشهدت منافسة بين نجم الكريكيت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف.

وينفي شريف ارتكاب أي مخالفات ويزعم أن المؤسستين العسكرية والقضائية القويتين هما آلتان دبرتا سقوطه. وحث أنصاره على منح حزبه، الذي يتزعمه الآن شقيقه، فترة ولاية ثانية. أما خان فهو شخصية معارضة منذ فترة طويلة وناشط في مجال مكافحة الفساد.

وكان من المفترض أن يتضح الفائز بالانتخابات حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس (العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء).

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ودافع رئيس مفوضية الانتخابات ساردار محمد رضا عن العملية الانتخابية وقال "كانت الانتخابات شفافة ونزيهة بنسبة 100 بالمئة". لكنه لم يحدد الموعد النهائي لإعلان النتائج الكاملة.

وبعد إحصاء 48 بالمئة من الأصوات سجلت مفوضية الانتخابات الباكستانية في نتائجها الأولية تقدم حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة الذي يقوده خان في 113 من بين 272 دائرة انتخابية. حيث تقدم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف في 64 دائرة انتخابية بينما تقدم حزب الشعب الباكستاني بزعامة ابن رئيسة الوزراء السابقة التي تم اغتيالها بينظير بوتو في 42 دائرة.

وكتب فواد تشودري المتحدث باسم حزب خان على تويتر "نهنئ الأمة بباكستان جديدة! رئيس الوزراء عمران خان". برغم أن حزبه أحجم عن إعلان الفوز رسميا.

وعلى الرغم من أن خان لن يحقق أغلبية على الأرجح فيما يبدو في البرلمان بالحصول على 137 مقعدا فإنه لن يجد صعوبة في جذب شركاء تحالف من أحزاب أصغر ومستقلين. وستكون هذه الانتخابات ثاني انتقال مدني للسلطة فقط في تاريخ باكستان الذي يعود إلى 71 عاما وتأتي في وقت يشهد توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وشهدت باكستان خلال فترة الانتخابات مجموعة من أعمال العنف كان أكثرها دموية تفجير انتحاري تبنته حركة طالبان وأسفر عن مقتل 130 شخصا في في بلدة ماستونغ في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد.