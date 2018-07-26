الشارع الفلسطيني يستعد لاستقبال عهد التميمي ورسامون أجانب يشاركون في التحضيرات

يستعد الشارع الفلسطيني لاستقبال الطفلة عهد التميمي التي ستخرج من السجون الإسرائيلية الأحد المقبل. وكانت التميمي قد اعتقلت في الحادي والعشرين من آذار / مارس الماضي وتمّت إدانتها في محكمة إسرائيلية بتهمة "إعاقة عمل جندي ومهاجمته" وحكمت المحكمة عليها بالسجن لمدّة ثمانية أشهر.

وزيّن فنانون أجانب يرفضون التحدّث إلى الصحافة جدار الفصل في بيت لحم في جنوب الضفة الغربية بجداريات كبيرة لعهد التميمي. ويتابع الفنانون عملهم لابسين أقنعة ورافضين الإفصاح عن هويّتهم.