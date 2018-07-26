الشارع الفلسطيني يستعد لاستقبال عهد التميمي ورسامون أجانب يشاركون في التحضيرات

يستعد الشارع الفلسطيني لاستقبال الطفلة عهد التميمي التي ستخرج من السجون الإسرائيلية الأحد المقبل. وكانت التميمي قد اعتقلت في الحادي والعشرين من آذار / مارس الماضي وتمّت إدانتها في محكمة إسرائيلية بتهمة "إعاقة عمل جندي ومهاجمته" وحكمت المحكمة عليها بالسجن لمدّة ثمانية أشهر.
وزيّن فنانون أجانب يرفضون التحدّث إلى الصحافة جدار الفصل في بيت لحم في جنوب الضفة الغربية بجداريات كبيرة لعهد التميمي. ويتابع الفنانون عملهم لابسين أقنعة ورافضين الإفصاح عن هويّتهم.
وقال أحمد عودة، الناشط الفلسطيني متحدّثاً عن الرسامين والمعتقلة "اليوم يتحضّر الفلسطينيون على المستويين الوطني والشعبي لإطلاق سراح الطفلة البطلة عهد التميمي، ونحن متفاجئون من هؤلاء الناس الأحرار الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم ليرسموا لوحات لأيقونة الشعب الفلسطيني والمقاومة الوطنية على جدار الفصل العنصري. إنهم يرسمون جدارية لعهد ليقولوا للعالم وللاحتلال إننا شركاء في هذه القضية وإن المقاومة الشعبية الفلسطينية هي الخيار الوحيد أمام غطرسة هذا الاحتلال".
في السياق، تجري أيضاً التحضيرات في منزل عهد التميمي لاستقبالها. وقال باسم التميمي، والد عهد "إن الوقت لمن ينتظر كأنه الأبدية وإن هناك شعوراً فيه كلّ التناقضات وإن قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لها" آملاً أن يكون اللقاء مع ابنته قريباً.
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وأضاف التميمي أنه ستكون هناك سلسلة من النشاطات والتحضيرات حيث سيتم استقبال عهد عند حاجز "جبارة" يوم الأحد المقبل، ومن ثم سيتم عقد مؤتمر صحفي قبل زيارة ضريح القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأشار التميمي إلى أنه سيتم استقبال المهنئين بالإفراج عن ابنته في البيت الذي يشهد ورشة تحضيرية.
على المستوى السياسي، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن عهد التميمي ستبقى إلى الأبد رمزاً للكرامة الفلسطينية والعزة. وستكون وصمة عار على جبين إسرائيل".
وأضاف عريقات "عهد طفلة لم ترتكب أي جريمة لتسجن ثمانية أشهر. كانت عهد تدافع عن منزلها بيديها الصغيرتين ووضعها في السجن لمدة ثمانية أشهر أحد أكثر الفصول عاراً في التاريخ الإسرائيلي".