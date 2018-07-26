تسديدة بافارد المذهلة في شباك الأرجنتين أفضل هدف في كأس العالم 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) انه اختار هدف بنجامين بافارد الذي سجله من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في انتصار فرنسا على الارجنتين في دور 16 في كازان كأفضل هدف في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت فرنسا متأخرة 2-1 وبدت في طريقها للخروج من البطولة حتى قابل الظهير الفرنسي غير المعروف نسبيا تمريرة عرضية من لوكاس هرنانديز من على الحافة اليمنى لمنطقة جزاء الارجنتين.