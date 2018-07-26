تسديدة بافارد المذهلة في شباك الأرجنتين أفضل هدف في كأس العالم 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) انه اختار هدف بنجامين بافارد الذي سجله من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في انتصار فرنسا على الارجنتين في دور 16 في كازان كأفضل هدف في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وكانت فرنسا متأخرة 2-1 وبدت في طريقها للخروج من البطولة حتى قابل الظهير الفرنسي غير المعروف نسبيا تمريرة عرضية من لوكاس هرنانديز من على الحافة اليمنى لمنطقة جزاء الارجنتين.
ومال بافارد بظهره الى الوراء وأطلق تسديدة مباشرة بوجه القدم لتذهب الكرة سريعة وفي مسار شبه منحرف بعيدا من متناول ايدي الحارس الارجنتيني فرانكو أرماني.
ومضت فرنسا قدما لتفوز بالمباراة 4-3 وتنتزع الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية وذلك بفوزها على كرواتيا في النهائي الذي اقيم في موسكو.
واضاف الفيفا ان هدف بافارد تفوق على 17 هدفا، بما في ذلك التسديدة بعيدة المدى التي اطلقها انخيل دي ماريا بشكل مفاجئ في نفس المباراة، ليفوز بالجائزة في استفتاء جماهيري.
وقال بافارد في تدوينة بالفرنسية على موقع تويتر "أشعر بالفخر والنشوة كما انني غير مصدق بعض الشيء".
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه الرسمي على يوتيوب مقطع فيديو لأفضل عشرة أهداف هزت شباك كأس العالم 2018، حيث جاء هدف خوان فرناندو كينتيرو من ركلة حرة لكولومبيا في لقاء اليابان، عندما سدد الكرة بباطن القدم لتمر من اسفل الحائط الدفاعي ولم يستطع حارس اليابان الامساك بها، في المركز الثاني.
وكان جيمس رودريجيز زميل كينتيرو في المنتخب قد نال جائزة أفضل هدف في نسخة البرازيل 2014 بعد أن هيأ الكرة بصدره قبل ان يسددها مباشرة من مسافة 30 ياردة في مرمى اوروجواي.
المركز الثالث كان من نصيب هدف حققه نجم خط وسط المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وصاحب الهدف الثاني في مرمى المنتخب الأرجنتيني في مباراة تمكنت فيها كرواتيا من الفوز بثلاثة أهداف لصفر.
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واحتل المركز الرابع هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة حرة مباشرة في مرمى المنتخب الاسباني ليكون أول لاعب أوروبي يسجل في 8 بطولات كبرى متعاقبة.
أما المركز الخامس فكان من نصيب هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك منتخب نيجيريا، والسادس للروسي دينيس تشيريشيف في مرمى منتخب كرواتيا خلال لقاء ربع النهائي بهدف رفع رصيده إلى 4 اهداف في نهائيات كأس العالم.
وفي المركز السابع جاء هدف رائع حققه ناصر شاذلي ليكون هدف بلجيكا الثالث في آخر لحظات مباراتها ضد اليابان، واحتل المركز الثامن هدف اللاعب النيجيري أحمد موسى في مرمى ايسلندا، ليحصل بسببه على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.
وفي المركز التاسع جاء البرتغالي ريكاردو كواريسما الذي تمكن من تسجيل هدف رائع بعدما فشل حارس المنتخب الإيراني علي رضا في التصدي للكرة، أما المركز العاشر والأخير فكان لهدف هادئ وسريع من ركلة حرة غير مباشرة سجله الألماني توني كروس في شباك مرمى المنتخب السويدي وانقذ به منتخب بلاده من الخروج مبكرا من المونديال.