كوريا الشمالية تواصل إنتاج المادة الانشطارية للقنابل النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن كوريا الشمالية تواصل انتاج المادة الانشطارية التي تستخدم في صنع قنابل نووية برغم تعهدها بالتخلي عن السلاح النووي.
ورد بومبيو على مجموعة من الأسئلة في جلسة للجنة بمجلس الشيوخ عما إذا كان هذا صحيحا، فرد على السناتور الديمقراطي إد ماركي قائلا "نعم هذا صحيح... نعم، يواصلون انتاج المادة الانشطارية".
ونقلت (إن.بي.سي) الشهر الماضي عن خمسة مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم قولهم إن كوريا الشمالية كثفت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصب لأغراض صنع الأسلحة النووية حتى أثناء قيامها بجهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وامتنع الوزير عن الرد عندما سئل عما إذا كانت كوريا الشمالية تواصل السعي لامتلاك صواريخ باليستية تطلقها الغواصات.
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وسبق لسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن قالت يوم الجمعة إن هناك تراخيا في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على الرغم من عدم تحرك بيونغ يانغ حتى الآن للوفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي.
كما دعت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي كوريا الشمالية إلى الوفاء بتعهدها بالتخلي عن أسلحتها النووية وقالت إن على العالم، بما في ذلك الصين وروسيا، أن يواصل تطبيق العقوبات لحين تنفيذها ذلك.
وتستخدم المواد الانشطارية كوقود في التفاعلات النووية مثل المفاعلات الحرارية وفي صناعة الأسلحة النووية.