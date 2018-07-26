الفياغرا تتسبب في وفاة 11 طفلا

قام علماء في هولندا بإيقاف بحث طبي يدرس مدى قدرة الفياغرا على تحفيز النمو داخل الرحم، وذلك بعد موت 11 طفلاً.

الدراسة الهولندية بدأت في العام 2015 وعلى أساسها أعطيت نساء حوامل تعاني أجنتهن من تأخر حاد في النمو، أدوية الفياغرا وعلاجات بديلة.

وقال المركز الطبي التابع لجامعة أمستردام في تصريح ليورونيوز، وهو المركز الذي قاد البحث الذي عملت عليه 11 مستشفى، إنه كان من المأمول أن الدواء سيحسن من أداء المشيمة ونمو الجنين، بناء على نتائج ومقترحات من بحث سابق.

إلا أن البحث أوقف مباشرة بعد أن أظهرت نتائج مبكرة أن الفياغرا قد تكون مؤذية للطفل بعد الولادة.

وعند النقطة التي ألغي فيها البحث، كانت النتائج قد ظهرت لـ183 امرأة خضعن للدراسة، منهن 93 خضعن للعلاج بالحبوب، و90 خضعن لعلاج بديل.

ومن ضمن المجموعة الأولى التي تناولت الفياغرا، 17 طفلاً طوروا مشاكل في الرئتين وتسبب ذلك بمقتل 11 منهم. في حين مات 8 آخرون لظروف مختلفة.

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أما في المجموعة الثانية، فثلاثة أطفال عانوا من مشاكل مشابهة في الرئة لكن لم يمت أي منهم. في حين مات تسعة أطفال لظروف مختلفة.

وتنتظر الآن نحو 10-15 امرأة ممن شاركن في الدراسة ليعرفن إن كان أطفالهن قد تأثروا بالدواء أم لا.

الجامعة قالت في بيانها إن الدواء قد تسبب برفع احتمال تعرض الأوعية الدموية في الرئتين إلى أمراض ومشاكل، وبالتالي رفع احتمالية الموت بعد الولادة، وأضافت أن جميع المشاركات تم التواصل معهن بشكل شخصي، وتقريباً تم إعلامهن جميعاً، ما إذا كن خضعن للعلاج بالفياغرا أم بالعلاج البديل.

ويقول الباحثون إنهم سيفحصون البيانات المتوفرة وسيقومون بمراقبة تطور الأطفال الذين خضعت أمهاتهن للعلاج في هذه الدراسة.

وجاء في البيان أن أعراض الدواء هذه على الحوامل والتي توصلت إليها الدراسة، كانت مجهولة حتى اللحظة، وتوقع الباحثون أن يتوقف استخدام الفياغرا لهذا الغرض، حول العالم.