قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم الخميس إنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر بعد هجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران.
السعودية توقف صادرات النفط عبر باب المندب مؤقتا عقب هجوم للحوثيين
السعودية توقف صادرات النفط عبر باب المندب مؤقتا عقب هجوم للحوثيين
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان أرسلته وزارته إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط عملاقتين في البحر الأحمر صباح أمس الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.
وقال البيان "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت".
وقال التلفزيون السعودي نقلا عن التحالف بقيادة الرياض يوم الأربعاء إن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة، وذلك عقب ما أعلنه تلفزيون المسيرة اليمني الذي يديره الحوثيون في وقت سابق يوم الأربعاء من أن جماعة الحوثي استهدفت بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.
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بالصور: إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر
وفي نيسان أبريل الماضي ذكر التحالف الذي تقوده السعودية أن جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية على محافظة الحديدة سبقتها بيوم واحد.
ويعد مضيق باب المندب من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوربية والبحر المتوسط نظراً لكونه يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. ولا يزيد عرض المضيق على 20 كيلومترا، مما يجعل مئات السفن هدفا سهلا.
وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب. وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم تشغلهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي قالت في وقت سابق إن إحدى الناقلات العملاقة التابعة لها لحقتها أضرار طفيفة بسبب حادث في البحر الأحمر دون أن تذكر تفاصيل.
وقال الفالح "تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام لهجوم... وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين". وأضاف "لم تقع، بحمد الله، أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان - لا قدر الله - سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي".
وقال القيادي محمد علي الحوثي اليوم إن القدرات البحرية للجماعة تمكنها من الوصول إلى "مساحات كبيرة في وسط البحر.. وإلى موانئ النظام السعودي". وأضاف في تغريدة على تويتر "(لكننا) حرصنا في كل المرحلة الماضية على أن تبقى الملاحة البحرية في مرورها من باب المندب آمنة مطمئنة".