الأسد: بقاء القوات الروسية في سوريا ضروري من أجل التوازن في المنطقة

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله في مقابلة يوم الخميس 26 يوليو / تموز إن هناك حاجة لوجود القوات الروسية في المدى الطويل في سوريا وليس فقط لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الأسد قوله في مقابلة مع وسائل إعلام روسية "وجود القوات المسلحة الروسية ضروري من أجل التوازن في منطقتنا، على الأقل في الشرق الأوسط، إلى أن يتغير التوازن السياسي العالمي. وربما لا يحدث هذا، لا ندري. لذلك فهو مهم وضروري".