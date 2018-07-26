هل اتفاق خفض الحواجز هدأ المخاوف من حرب تجارية عبر الأطلسي؟

حالة من الارتياح بأوروبا بعد ما تمخض عنه اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بشان المحادثات التي تهدف إلى خفض الحواجز التجارية حيث وافق الطرفان على تعزيز السبل الكفيلة لتعزيز التجارة الحرة والعادلة عبر الأطلسي.

واتفق ترامب و يونكر على "العمل سويا نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات..وتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا.".