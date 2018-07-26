شاهد: رجل يحطم بفأس نجمة ترامب بممر المشاهير في هوليود

أفاد متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس أن رجلاً قام بتحطيم نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود باستخدام فأس، وذلك حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحاً يوم الأربعاء 25 تموز/ يوليو، وسلم نفسه لاحقاً للشرطة.
وتم تخريب النجمة بالكامل تقريباً، كما خطت عليها بعض الكلمات باللون الأسود.
وتم تخصيص نجمة لدونالد ترامب في ممشى المشاهير في عام 2007 ، إلا أنها قد شهدت عمليات تخريب متكررة منذ انتخابه رئيسًا في عام 2016.
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وأظهرت سجلات السجون أن المشتبه به في هذه الحادثة أوستن كلاي، ويبلغ من العمر 24 عاماً، كان محتجزاً في سجن مقاطعة لوس أنجلوس، بتهمة تتعلق بالتخريب المتعمد إضافة إلى كفالة مفروضة عليه قدرها 20 ألف دولار.
وبينما كان المشاة يسيرون في المكان ويلتقطون الصور ويتابعون النجمة "المحطمة"، وقف رجل حاملاً لافتة كتب عليها "ترامب 2020" بجانب النجمة، قائلاً إنه يقيها من المزيد من الأضرار.
وقالت إحدى السيدات: "لا أشجع العنف، ولكني أستطيع تفهم الغضب"، في حين قال شاب إنه يعتقد أن الغضب من سياسات ترامب قد يكون وراء هذا العمل.
وحاز ترامب على نجمته الهوليوودية عندما كان رائداً في مجال التطوير العقاري، ثم تحول إلى الإنتاج وتلفزيون الواقع ومسابقات الجمال.