حقوقيون في الأمم المتحدة يطالبون البحرين بوقف قمع النشطاء

طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين يوم الخميس 26 يوليو / تموز بوقف قمع النشطاء والقيود على حرية التعبير والتمييز ضد المرأة.

واتخذت البحرين، ذات الغالبية الشيعية وتحكمها عائلة مالكة سنية، إجراءات صارمة تستهدف ما تعتبرها تهديدات منذ احتجاجات الربيع العربي بالمملكة في 2011 والتي قادها الشيعة بالأساس وتم قمعها بمساعدة دول خليجية مجاورة.

واشتبك متظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي جرى استهدافها في عدة هجمات بعبوات ناسفة.