ترامب يلوح بعصا العقوبات في وجه تركيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا ما لم تفرج عن قس أمريكي أدى احتجازه إلى زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكثفت إدارة ترامب حملة الضغط على أنقرة بعد يوم من سماح محكمة تركية بنقل القس آندرو برانسون إلى الإقامة الجبرية بعد أن قضى 21 شهرا رهن الاحتجاز. وتجري محاكمة برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب احتجازها لفترة طويلة للقس آندرو برانسون وهو مسيحي عظيم ورب أسرة وإنسان رائع".

وأضاف ترامب "هو يعاني كثيرا. يجب إطلاق سراح رجل الدين البريء هذا على الفور!"

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رفض تركي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا لن تقبل أبدا التهديدات من أي طرف بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض "عقوبات كبيرة" على أنقرة إذا لم تفرج عن قس أمريكي يحاكم في تركيا بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكتب تشاووش أوغلو على تويتر "لا يملي أحد أوامره على تركيا. لن نقبل أبدا التهديدات من أي طرف. حكم القانون يسري على الجميع بلا استثناءات".

بنس يهدد

وفي وقت سابق لوح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وهو مسيحي متدين بتهديد مماثل وجهه مباشرة إلى الرئيس التركي.

وقال بنس في فعالية عن حرية الأديان استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية "إلى الرئيس (طيب) إردوغان والحكومة التركية، لدي رسالة نيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أطلقوا سراح القس آندرو برانسون أو استعدوا لمواجهة العواقب".

وأدى التهديد بالعقوبات إلى تراجع في الأسواق المالية التركية.

وتراجعت الليرة لفترة وجيزة إلى 4.89 مقابل الدولار عقب تصريحات بنس لكنها تعافت فيما بعد إلى 4.8420 ليرة للدولار الساعة 1501 بتوقيت جرينتش.

وتراجع مؤشر بورصة اسطنبول 1.75 في المئة قبل أن يعاود الصعود بشكل طفيف.