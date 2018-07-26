فنزويلا تُلغي 5 أصفار من عملتها

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء 25 يوليو / تموز إن بلاده ستلغي خمسة أصفار من عملتها البوليفار بدلا من ثلاثة أصفار كانت تخطط لها أصلا، في مسعى للتكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.

ويشهد اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك تدهورا مطردا منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزا عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخيا على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.