فنزويلا تُلغي 5 أصفار من عملتها

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء 25 يوليو / تموز إن بلاده ستلغي خمسة أصفار من عملتها البوليفار بدلا من ثلاثة أصفار كانت تخطط لها أصلا، في مسعى للتكيف مع التضخم المتوقع أن يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.
ويشهد اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك تدهورا مطردا منذ انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما جعله عاجزا عن الحفاظ على نظامه الاقتصادي الاشتراكي الذي قدم دعما حكوميا سخيا على مدى سنوات مع فرض قيود صارمة على الأسعار.
وتجاوز التضخم السنوي في يونيو حزيران 46 ألفا بالمئة، بحسب الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن التضخم قد يصل إلى سبعة أرقام هذا العام، لتصبح أزمة فنزويلا مماثلة لأزمة زيمبابوي في العقد الأول من الألفية الثالثة وأزمة ألمانيا في عشرينات القرن الماضي.
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وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون "ستبدأ إعادة التحويل النقدي في 20 أغسطس آب"، عارضا أوراق النقد الجديدة التي ستُطرح الشهر القادم.
وقال بدون إسهاب إن الإصلاح الجديد سيربط البوليفار بالعملة الرقمية المدعومة من الدولة التي أُطلقت في الآونة الأخيرة باسم "بترو".