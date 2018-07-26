موجة حرّ شديدة تجتاح أوروبا

موجة حرّ كبيرة اجتاحت عدة دول من القارة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. بعض الدول دقت ناقوس الخطر خاصة وأنّ موجة الحرّ كانت مصحوبة باندلاع حرائق في مناطق متفرقة من أوروبا. وأمام الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة أشار الخبراء إلى أنّ الحرارة الكبيرة تتناسب طرديًا مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
مكتب الدفاع المدني السويدي أكد أنّ الحرائق أتلفت 25 ألف هكتار من الغابات خلال أسبوع، وأن خسائر الأضرار التي سببتها الحرائق وصلت إلى 900 مليون كرون. وفي فنلندا تأثرت لابونيا خصوصا بحرائق الغابات، وانتشرت إلى حدودها الشرقية حرائق اندلعت في روسيا.
كما تشهد النرويج ارتفاعا مماثلا في درجات الحرارة حيث سجل خلال شهر مايو-أيار درجات حرارة قياسية مقارنة بدرجات الحرارة المعهودة، وزادت على 30 درجة مئوية في يونيو-حزيران.
وتشهد لاتفيا أوضاعا صعبة حيث أتت الحرائق على أكثر من ألف هكتار من الأشجار، بحسب البرنامج الأوروبي لمراقبة الأرض.
الوضع ليس أحسن حلا في هولندا، التي تشهد جفافا منذ حوالي شهر بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وعدم هطول الأمطار بشكل كاف، ما أثر على المساحات الخضراء. وأمام هذا الوضع رفعت السلطات الهولندية حالة الطوارئ إلى الدرجة الصفراء بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وحسب معهد الارصاد الجوي الملكي الهولندي، لن تتساقط الأمطار قبل العاشر من الشهر المقبل.
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أوروبا تختنق تحت موجات الحرارة
الجفاف أثر على الملاحة النهرية وحركة السفن في هولندا التي أغلقت 12 جسرا بسبب الحرارة الشديدة حيث تمّ تسجيل تأخير في حركة السفن في العاصمة أمستردام.
ألمانيا سجلت أيضا رقما قياسيا في درجات الحرارة، التي تجاوزت الأربعين درجة في مدينة كيتزينغن قبل حوالي أسبوعين. وكانت ألمانيا قد شهدت أكبر حريق غابات قبل 43 عاما، حيث احترقت مساحة 13 ألف هكتار في ولاية سكسونيا السفلى.
وتعاني فرنسا كذلك من موجة الحرّ حيث أكد بيان صادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية الفرنسية، ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بمدن جنوب شرق البلاد، وأنه من المنتظر ان تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية. ورفعت فرنسا درجة الانذار إلى البرتقالية في باريس التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 34 درجة.
وفي بلجيكا التي عادة ما تشهد جوّا معتدلا وماطرا، وصلت درجات الحرارة إلى ما فوق المعدلات متجاوزة 33 رجة، ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين. وأعلن معهد الأرصاد الجوية في بلجيكا أنّ البلاد تشهد أكثر الأشهر جفافا وحرارة منذ أربعة عقود، وعلى هذا الأساس تمّ رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة البرتقالية في كافة المدن التي لا تطلّ على البحر.
وفي بريطانيا، جدد المسؤولون تحذيرهم من درجات الحرارة العالية التي فاقت جميع التوقعات في بلد لا تتجاوز فيه معدلات الحرارة عادة 23 درجة خلال الصيف. وسجلت مؤخرا درجة الحرارة ليلا 24 درجة، وتجاوزت هذا الأربعاء 33 درجة خلال النهار، وهو ما جعل السلطات البريطانية تحذر المواطنين من الخروج ما بين الحادية عشر صباحا والثالثة بعد الظهر حتى نهاية الأسبوع.
ويشهد جنوب أوروبا حرائق أيضا، ففي اليونان اندلع حريق غابات الاثنين قرب العاصمة أثينا، خلف أكثر من عشرين قتيلا، وفق تصريح المتحدث باسم الحكومة اليونانية.
وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من شمال أفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أن موجة الحر كانا السمة التي ميزت نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال النصف الأول من هذا الصيف.