موجة حرّ شديدة تجتاح أوروبا

موجة حرّ كبيرة اجتاحت عدة دول من القارة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. بعض الدول دقت ناقوس الخطر خاصة وأنّ موجة الحرّ كانت مصحوبة باندلاع حرائق في مناطق متفرقة من أوروبا. وأمام الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة أشار الخبراء إلى أنّ الحرارة الكبيرة تتناسب طرديًا مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

مكتب الدفاع المدني السويدي أكد أنّ الحرائق أتلفت 25 ألف هكتار من الغابات خلال أسبوع، وأن خسائر الأضرار التي سببتها الحرائق وصلت إلى 900 مليون كرون. وفي فنلندا تأثرت لابونيا خصوصا بحرائق الغابات، وانتشرت إلى حدودها الشرقية حرائق اندلعت في روسيا.

كما تشهد النرويج ارتفاعا مماثلا في درجات الحرارة حيث سجل خلال شهر مايو-أيار درجات حرارة قياسية مقارنة بدرجات الحرارة المعهودة، وزادت على 30 درجة مئوية في يونيو-حزيران.