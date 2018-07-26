شاهد: رئيس المفوضية الأوروبية يرفض الإمساك بيد ترامب

يبدو أن مقاطع الفيديو التي تتصيد الطريقة التي يتصرف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيديه لا تنتهي. ومنذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة باتت كاميرات الصحفيين تترقب المواقف المحرجة التي تسبب بها حركات يديه في محاولة لترجمة ما يمكن أن تعنية لغة الجسد تلك، وأمل منها أيضا في فهم ما هو من غير الممكن للغة ترامب نفسه أن تعبر عنه.

وحصلت آخر تلك اللحظات "اليدوية" في نهاية مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إطار العمل على خفض الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ويظهر في مقطع الفيديو ترامب وهو يمد يده ليونكر محاولا الامساك بيده، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير الذي فضل على ما يبدو أن يصعد درجات سلم البيت الأبيض بدون مساعدة أحد.