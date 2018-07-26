البرازيليات من أصول افريقية يتظاهرن ضدّ العنف والعنصرية

شهدت شوارع مدينة ساو باولو البرازيلية مشاركة مئات النساء من ذوات البشرة الداكنة في مظاهرة شعبية عبّرن خلالها عن مخاوفهن من ارتفاع معدلات الجريمة وأعمال العنف والقتل والعنصرية التي تؤثر على البرازيليين من ذوي الأصول الافريقية.

وتزامنت المظاهرات الاحتجاجية مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة السوداء في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي مناسبة تسعى من خلالها منظمات المجتمع المدني إلى تسليط الضوء على وضع النساء المهمشات في المنطقة ومحاولة مساعدتهن.