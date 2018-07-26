الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار أبوظبي بطائرة مسيرة

قال الحوثيون الموالون لإيران في اليمن اليوم الخميس إنهم هاجموا مطار أبوظبي بطائرة مسيرة لكن لم يتضح بعد إن كان هناك أي أضرار أو ضحايا.

ولم يرد تعليق بعد من السلطات الإماراتية على التقرير الذي بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وذكر مطار أبوظبي في تغريدة في وقت سابق اليوم "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

ولم يتضح إن كان ذلك يشير لذات الواقعة.

إدانة إماراتية للهجوم على ناقلتي نفط

من جهة أخرى قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن هجوما شنه الحوثيون على ناقلتي نفط بالبحر الأحمر يوم الأربعاء 25 يوليو / تموز عمل غير مسؤول على الإطلاق.

وقال قرقاش أمام الحضور في مؤتمر في لندن يوم الخميس "هذا عمل غير مسؤول على الإطلاق... وتأثيره الفعلي يتجاوز المنطقة بكثير".

وأضاف "أعتقد أن هذا مثال يوضح ضرورة إنهاء استيلاء الحوثيين على حكم اليمن في صنعاء".

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

تسديدة بافارد المذهلة في شباك الأرجنتين أفضل هدف في كأس العالم 2018

تزايد احتمالات الحياة على المريخ بعد العثور على بحيرة في باطن الكوكب

كوريا الشمالية تواصل إنتاج المادة الانشطارية للقنابل النووية

وتخوض السعودية ومعها محور مناهض لإيران حربا مستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن الواقع على أحد جانبي مضيق باب المندب بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو شريان تجارة رئيسي لعبور ناقلات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

والإمارات عضو في تحالف عربي تقوده السعودية لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة من الحوثيين.

وقال قرقاش "السبيل الوحيد للتحرك للأمام هو السيطرة على الحديدة... ما نخطط له هو إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لضمان ذلك".