أنتونوف الأوكرانية تعتزم التخلي عن روسيا والاتجاه نحو شركات غربية

تخطط شركة الطائرات الأوكرانية أنتونوف لاستئناف إنتاجها بحلول نهاية العام المقبل، وذلك بفضل صفقة مع شركة "بوينغ" الأمريكية سوف تنهي اعتماد أنتونوف على روسيا بشكل كامل.

تسبب انقطاع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 بإيقاف خطوط انتاج طائرات أنتونوف، وخاصة أن الشركة تعتمد في 60 بالمئة من انتاجها على قطع روسية المنشأ.

انتونوف، التي تنتج أكبر طائرة في العالم، تخطط حاليا لبناء ثماني طائرات في السنة بفضل صفقة مع شركة "آفيال" المتخصصة لقطع ومعدات صناعة الطائرات والتابعة لبوينغ. ويقول المدير التنفيذي لأنتونوف ألكسندر دونيت أن شركته تعتزم إنهاء طائرتين أو ثلاث بحلول نهاية العام القادم.