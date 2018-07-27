أنتونوف الأوكرانية تعتزم التخلي عن روسيا والاتجاه نحو شركات غربية

تخطط شركة الطائرات الأوكرانية أنتونوف لاستئناف إنتاجها بحلول نهاية العام المقبل، وذلك بفضل صفقة مع شركة "بوينغ" الأمريكية سوف تنهي اعتماد أنتونوف على روسيا بشكل كامل.
تسبب انقطاع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 بإيقاف خطوط انتاج طائرات أنتونوف، وخاصة أن الشركة تعتمد في 60 بالمئة من انتاجها على قطع روسية المنشأ.
انتونوف، التي تنتج أكبر طائرة في العالم، تخطط حاليا لبناء ثماني طائرات في السنة بفضل صفقة مع شركة "آفيال" المتخصصة لقطع ومعدات صناعة الطائرات والتابعة لبوينغ. ويقول المدير التنفيذي لأنتونوف ألكسندر دونيت أن شركته تعتزم إنهاء طائرتين أو ثلاث بحلول نهاية العام القادم.
ويدفع قادة أوكرانيا البلاد إلى اتجاه موال للغرب، ويطمحون إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في نفس الوقت الذي يقطعون فيه العلاقات التجارية والدبلوماسية مع روسيا، ويحررون أنفسهم من الاعتماد على موسكو في قطاعات أساسية مثل الدفاع وإنتاج الطاقة.
توقفت أوكرانيا عن استيراد الغاز مباشرة من روسيا، وفي شهر يوليو- تموز تم لأول مرة تزويد وحدة انتاج في أحدى محطاتها النووية بوقود من شركة "وستينغهاوس" الأمريكية بدلاً من روسيا.
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وأضاف دونيت أن أنتونوف تعتزم شراء معدات صناعية تمكّنها من انتاج قطع طائراتها داخل أوكرانيا.
وستدعم شركة أفيال برنامج أنتونوف الجديد لبناء طائرات AN-1X8 وستملك بذلك الحقوق الحصرية لتقديم الخدمات لتلك الطائرات، معتمدة على قطع غيار ومعدات مصدرها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وأوروبا.