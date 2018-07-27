منظمة الأمم المتحدة على شفير الإفلاس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الموظفين في المنظمة الدولية من أن الأموال آخذة في التناقص وحث الدول الأعضاء على دفع ما يدينون به لها في أسرع وقت ممكن. وجاء ذلك ضمن خطابات أرسلها الأمين العام واطلعت عليها رويترز يوم الخميس.

وقال غوتيريش في خطاب أرسله للدول الأعضاء يوم الأربعاء إن العجز في الميزانية الأساسية للأمم المتحدة وصل إلى 139 مليون دولار اعتبارا من 30 يونيو حزيران وإن الأمم المتحدة "لم تواجه من قبل هذا الموقف المالي الصعب في وقت مبكر كهذا من العام".