شاهد: أسماء الأسد تهدي قطة لابنة جندي روسي قُتل في سوريا

زار أقارب جنود روس قُتلوا في سوريا دمشق الأربعاء 25 يوليو / تموز للمشاركة في مراسم احياء ذكراهم.
وكانت الحكومة السورية قد نشرت صورا الجمعة 27 يوليو تموز، للرئيس الأسد وزوجته يلتقون بمجموعة من الأسر التي يتوقع أن تكون لجنود روس قُتلوا أثناء خدمتهم في سوريا.
ووضع آباء، زوجات، وأبناء طيارين وممرضات قتلوا خلال العمليات العسكرية الروسية لمساندة نظام بشار الأسد، الأزهار على ضريح الجندي المجهول.
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المبادرة جاءت من قبل السيدة أسماء الأسد التي التقطت صورا مع عائلات الجنود القتلى، كما قدمت قطة أسكتلندية صغيرة لابنة الجندي الروسي مارات آخميتشن.
حساب الرئاسة السورية قد غرد يوم الخميس، بأن الأسد التقى بأسر جنود قتلوا في سوريا، حيث أجريت مراسم تذكارية عند ضريح الجندي المجهور في العاصمة دمشق.