متحف اللوفر يخصص جولة للزوار على خطى بيونسه وزوجها

صار من الممكن لمحبي نجمة البوب الأميركية الشهيرة بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي-زد أن يمشوا على خطاهما في متحف اللوفر في باريس، وأن يشاهدوا الأعمال الفنية الخمسة عشر التي تظهر في كليب "آيبسشيت" الذي صوّراه في أيار / مايو الماضي.
ونشر موقع متحف اللوفر الذي يعدّ من أكبر متاحف العالم دليلاً بالنقاط التي صوّر فيها الفنانان الأميركيان العمل (الكليب) الذي تبلغ مدّته ثلاث دقائق.
ويرجّح أن مخرج كليب "آيبسشيت" اختار خمسة عشر عملاً فنياً في اللوفر تساهم في تصوير "الفخر الأميركي الأفريقي" الذي يتمتع به شخصان ناجحان في المجتمع مثل بيونسه وجاي-زد.
وقام كورانتان مازيت وإروان جيلين وفيكتوريا عياش، وهم ثلاثة مواطنون باريسيون من محبّي "الكارترز" (لقب الزوج الأميركي)، بزيارة المتحف والقيام بالجولة الجديدة.
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ويقول جيلين "كباريسي "هذه فرصة كبيرة ومن الجيد أن أكون هنا. أشعر بالفخر لأنهما قاما بتصوير هذا العمل هنا خصوصاً وأننا نعلم أنهما وقعا في حبّ فرنسا".
أما فيكتوريا عياش فترى في العمل صورة عن تصميم الزوج الأميركي وطريقته في إنجاز الفنون.
وتضيف عياش قائلة "العمل بالنسبة إلي يعبر عن القوة التي يمتلكانها سوياً. النجاح الذي حققته بيونسه أتى بعد عمل شاق ونحن نعلم أنها بدأت به باكراً، منذ كانت طفلة، كأنها ولدت فقط للعمل. كل شيء في الفيديو من الرقص إلى الغناء وحتى المونتاج يشير إلى قوتها. إنها قوة صافية".