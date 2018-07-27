"القمر الدموي" يبهر مراقبي النجوم في أطول خسوف في القرن 21

أبهر قمر دموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم اليوم الجمعة 27 تموز / يوليو وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط ومن الكرملين إلى ميناء سيدني شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض.