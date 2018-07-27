تظاهر العشرات من الأطفال وأسرهم أمام وداخل مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة لم شمل عائلات المهاجرين الذين تم تفرقتهم على الحدود الأمريكية-المكسيكية.
أطفال يتظاهرون لمطالبة ترامب بإعادة لم شمل أسر المهاجرين
أطفال يتظاهرون لمطالبة ترامب بإعادة لم شمل أسر المهاجرين
وكان أمر قضائي أمريكي قد أعطى إدارة ترامب مهلة حتى نهاية يوم الخميس لإعادة شمل 2500 طفل بعائلاتهم من غير الأمريكيين بعدما فصلتهم إدارة ترامب ضمن سياستها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحمل الأطفال المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنا طفل" كما قاموا بإنشاد أغان للأطفال خلال اعتصامهم داخل مبنى الكابيتول.
وتم تنظيم فعاليات المظاهرة بواسطة منظمة "العائلات تنتمي لبعضها البعض" الحقوقية.
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وتقول الإدارة الأمريكية إنها قامت باحترام المهلة القضائية وأعادت لم شمل حوالي 1500 طفل فوق سن الخامسة بذويهم، إلا أن مؤسسات حقوقية تقدر عدد الأطفال ممن لا يزالوا في قبضة السلطات بأكثر من 700 طفل.
وطبقاً للإدارة الأمريكية، لم يتم إطلاق سراح عدد من الأطفال نظراً لعدم وجود ذويهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويواجه من تم إعادة لم شملهم قراراً إما بمغادرة البلاد سوياً كعائلة أو مغادرة الأبوين وترك الأطفال داخل الأراضي الأمريكية لخوض معركة طلب اللجوء بمفردهم.