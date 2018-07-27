بالفيديو: الديناصورات عادت إلى أوروبا من البوابة البريطانية

يهدف عرض "المشي مع الديناصورات"، الذي يقام في بريطانيا حالياً، إلى إعادة إحياء "فنية" للمخلوقات التي عاشت قبل 66 مليون عاماً على الأرض.

ويضم العرض 18 مجسماً من الديناصورات ويقول القيّمون عليه إن الواحد منها يبلغ وزنه نحو طنّ ونصف الطن، فيما يبلغ طول بعض الديناصورات 17 متراً.