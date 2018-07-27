بالفيديو: الديناصورات عادت إلى أوروبا من البوابة البريطانية

يهدف عرض "المشي مع الديناصورات"، الذي يقام في بريطانيا حالياً، إلى إعادة إحياء "فنية" للمخلوقات التي عاشت قبل 66 مليون عاماً على الأرض.
ويضم العرض 18 مجسماً من الديناصورات ويقول القيّمون عليه إن الواحد منها يبلغ وزنه نحو طنّ ونصف الطن، فيما يبلغ طول بعض الديناصورات 17 متراً.
"ذي أرينا سبيكتاكولار" هو اسم الفرقة التي تقدّم العرض ويقول مديرها إن فريقه احتاج لعام كامل للعمل على مجسمات الديناصورات واحتاج لخبراء في تصنيع الجلد ولخبراء في مجال التحريك أيضاً.
ويعتمد نص العرض على سيناريو المسلسل الشهير الذي قدّمته محطّة بي بي سي البريطانية في نهاية التسعينيات وهو يحمل نفس العنوان: المشي مع الديناصورات.
وأقيم أوّل عرض في أستراليا في العام 2007 قبل أن تنتقل المجموعة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وتبلغ مدّة العرض نحو ساعة وأربعين دقيقة ومن خلاله سيتعرّف المشاهدون على تاريخ الديناصورات وقصّة وجودهم على كوكب الأرض من الألف إلى الياء.
ويعتقد أن الديناصورات انقرضت بعد سقوط نيزك على الأرض.
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ومن المتوقع أن تستمر عروض الفرقة في المملكة المتحدة حتى نهاية العام قبل أن تبدأ بجولة أوروبية في مدن كبرى من زيوريخ، أوسلو، هلسنكي، مدريد، أمستردام، برلين وبلغراد.