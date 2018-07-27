الحشيش في لبنان نحو التشريع

تم تقديم مشروع قانون في البرلمان اللبناني يسمح بزراعة القنب الحشيش بهدف استخدامه لأغراض طبية.
وبحسب الأمم المتحدة، يُعتبر لبنان ثالث أكبر منتج للحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان. ويعد وادي البقاع شرق البلاد واحداً من المناطق الرئيسية لزراعة القنب في العالم.
وقال أنطوان حبشي الذي أرسل مشروع القانون إلى البرلمان : " أريد أن أجد حلاً لما يجري... الهدف هو السماح للمزارعين بالعيش بكرامة".
وقال حبشي إن مشروع القانون سيجلب عائدات اقتصادية تتضمن أحكاماً تساهم في منع الإدمان ومعالجته.
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ويقضي المشروع بأن تكون الزراعة خاضعة لمراقبة صارمة. وستقوم شركات الأدوية بتوفير البذور والشتلات للمزارعين. وسيتم حساب الإنتاج من النباتات للتأكد من عدم استعمال أي شيء دون مراقبة.
قد يستغرق مشروع القانون عدة أشهر قبل أن يتم مناقشته في البرلمان ومن ثم عرضه للتصويت.