المصور المصري "شوكان" ينتظر حكما وسط ومخاوف من إدانته "بالإرهاب"

قال والدا المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد الذي سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضيته والمعتقل منذ عام 2013 إنهما يأملان أن يتم إخلاء سبيل ابنهما عندما يصدر الحكم في قضية يحاكم فيها غدا السبت لكنهما يخافا إدانته بتهم من بينها ارتكاب أعمال إرهابية.

محمود أبو زيد، والمعروف أيضاً باسم شوكان، اعتُقل عام 2013 على خلفية تصويره مشهد تفريق قوات الأمن لاعتصام مناهض للحكومة المصرية. وقُتل في ذلك الاعتصام المئات من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وعدد من رجال الشرطة.

وبواجه أبو زيد مع 739 آخرين تهماً تتعلق بأحداث ذلك اليوم مثل عضوية جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة إرهابية. وفي حال تمت الإدانة قد يواجه المصور خطر عقوبة الإعدام.

اقرأ أيضاً:

مصر تحذر اليونسكو من تكريم المصور المسجون "شوكان"

الحكم على 28 من الإخوان المسلمين بالحبس ما بين 5 إلى 15 سنة

وعبرت والدته والدموع تملأ عينيها عن خوفها وحزنها وقالت إن ابنها كان يحمل كاميرا لا سلاحاً ولا يستحق هذا. أما الأب فتمنى أن تكون المحاكمة حيادية وعادلة.