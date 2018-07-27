اتُهمت "الحديقة الدولية" بالعاصمة المصرية القاهرة بطلاء حمار بلدي باللون الأسود ليبدو وكأنه حمار وحشي بعد انتشار صورة لأحد الزوار بجانب الحيوان تظهر جسده ملطخاً بآثار الطلاء.
حمار وحشي مزيف بالحديقة الدولية بمصر
حمار وحشي مزيف بالحديقة الدولية بمصر
وقام زائر للحديقة يدعى محمود سرحان بنشر صورة للحيوان الذي بدا شكله أقرب للحمار البلدي منه للحمار الوحشي نظراً لطول أذنيه وظهور علامات الطلاء الواضحة على جسده.
وقال سرحان ليورونيوز: "انا فنان وتمكنت منذ النظرة الأولى من معرفة أنه حمار بلدي وليس حمار وحشي".
إقرأ أيضأ:
شاهد: كيف تنجو السحالي من العواصف الاستوائية!
شاهد: حيوان آكل النمل آخر المواليد في حديقة حيوانات ألمانية
شاهد: إنقاذ فرخ بطريق انكسرت بيضته قبل الأوان في لندن
ولكن إدارة الحديقة نفت أن يكون الحمار مطلياً.
وتلك ليست الواقعة الأولى التي تتهم فيها حديقة حيوان مصرية بمثل تلك الواقعة، حيث توالت نفس الاتهامات بطلاء حمير بلدية لتبدو وكأنها حمير وحشية على حديقة حيوان الجيزة في العام 2009.
وظهرت واقعة مشابهة بحديقة حيوان صينية في العام 2013 حين تم الكشف عن أن أحد الأسود بها هو في حقيقة الأمر كلب من فصيلة الدراوس التيبتية.