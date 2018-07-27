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ألمانيا

شاهد: لقاء مباشر بين رائد بالمحطة الفضائية الدولية ومحبيه بألمانيا

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شاهد: لقاء مباشر بين رائد بالمحطة الفضائية الدولية ومحبيه بألمانيا

شاهد: لقاء مباشر بين رائد بالمحطة الفضائية الدولية ومحبيه بألمانيا
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احتشد المئات من محبي رائد الفضاء الألماني أليكسندر جيرشت بالميدان الأكبر لساحة بلدته كوينتسيلزوي لحضور لقاء حي من مقره بالمحطة الفضائية الدولية.

وتلقى جيرشت وجاوب على أسئلة الحاضرين الذين تمكنوا من رؤيته وسماعه عبر شاشة عملاقة نُصبت بالميدان.

وقال الرائد لجماهيره إنه سعيد جدا بإمكانية مخاطبة عائلته بشكل دائم من المحطة الفضائية وهو ما يشكل ارتياحاً كبيراً له.

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ويعد جيرشت رائد الفضاء الأشهر والأكثر شعبية في بلاده وخاصة بعدما أصبح أول ألماني وثاني أوروبي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية بدءا من الشهر الماضي.

وقضى جيرشت سابقاً فترة 165 يوماً على متن المحطة التي تم إطلاقها منذ 17 عاماً وتبلغ كلفتها 100 مليار دولار.

وسيقضي جيرشت فترة ستة أشهر قائداً لطاقم المحطة الذي يضم الرائد الروسي سيرغيي بروكوبييف والأمريكية سيرينا أونون-شانسيلور.

وتشارك 11 دولة أوروبية بمحطة الفضاء الدولية بالإضافة للولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا.

اسم المنتج • عمرو حسن