اليونان: حرائق الغابات قرب أثينا قد تكون متعمدة

قال وزير حماية المواطنين اليوناني نيكوس توسكاس إن هناك "مؤشرات قوية" على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات الذي اندلع قرب أثينا يوم الاثنين وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا وإصابة العشرات.
وتواجه اليونان سلسلة من الحرائق هي الأضخم خلال عدة عقود، مما مزج الحزن والحداد بغضب المواطنين الذين ألقوا باللوم على السلطات لعدم تصديها لأضرار الحرائق بالشكل المناسب، بحسب وصفهم.
وقال الوزير نيكوس توسكاس بعد عرض عدة صور التقطت بالأقمار الصناعية لمواقع الحرائق: "أود أن أؤكد أننا لدينا مؤشرات قوية بأن الحريق نتج عن عمل تخريبي".
ونالت مدينة ماتي الساحلية القسط الأكبر من الخراب بسبب الحرائق، حيث تحولت لجيب من جيوب الموت والدمار بعدما هرع سكانها داخل سياراتهم للهروب من أتون النيران المتزايدة.
إقرأ أيضاً:
بعد حرائق الغابات في أثينا، الفيضانات تغرق إحدى ضواحيها
81 قتيلا على الأقل في حرائق اليونان والعدد مرشح إلى الارتفاع
موجة حر شديد تضرب اليابان وتقتل 14 شخصاً
وتقوم الشرطة اليونانية بالتحقيق في السبب وراء اشتعال الحرائق على ثلاث جبهات خلال نفس اليوم الذي اشتعل فيه حريق ضخم آخر غرب العاصمة أثينا.
وصب سكان ماتي جم غضبهم على وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس أثناء زيارته للمدينة، حيث قالت إحدى السيدات "لم يكن من المفروض ان تحدث تلك الحرائق، لم يكن من المفروض ان تحدث. الناس حٌرقوا من دون سبب".
وأعلنت اليونان الحداد لمدة ثلاثة أيام بدءا من الاثنين انتهاء بيوم الخميس.