اليونان: حرائق الغابات قرب أثينا قد تكون متعمدة

قال وزير حماية المواطنين اليوناني نيكوس توسكاس إن هناك "مؤشرات قوية" على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات الذي اندلع قرب أثينا يوم الاثنين وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا وإصابة العشرات.

وتواجه اليونان سلسلة من الحرائق هي الأضخم خلال عدة عقود، مما مزج الحزن والحداد بغضب المواطنين الذين ألقوا باللوم على السلطات لعدم تصديها لأضرار الحرائق بالشكل المناسب، بحسب وصفهم.