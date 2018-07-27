مئات الفنانين يشاركون بمهرجان في منطقة القبائل الجزائرية التي عانت من الحرب الأهلية

تجمع مئات الفنانين من الجزائر وخارجها للمشاركة في مهرجان في قرية صغيرة على ارتفاع حوالي 1700 متر فوق سطح البحر في إطار جهود السلطات الجزائرية لإعادة الحياة إلى منطقة القبائل التي عانت من أعمال العنف خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها في التسعينيات.

وتم إطلاق المهرجان السنوي الذي يشمل الأعمال الفنية والموسيقى في قرية تيفردود بولاية تيزي وزو في شرق الجزائر في عام 2014 بهدف بث الحياة في المنطقة بعدما قتلت الحرب نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد.