مئات الفنانين يشاركون بمهرجان في منطقة القبائل الجزائرية التي عانت من الحرب الأهلية

تجمع مئات الفنانين من الجزائر وخارجها للمشاركة في مهرجان في قرية صغيرة على ارتفاع حوالي 1700 متر فوق سطح البحر في إطار جهود السلطات الجزائرية لإعادة الحياة إلى منطقة القبائل التي عانت من أعمال العنف خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها في التسعينيات.
وتم إطلاق المهرجان السنوي الذي يشمل الأعمال الفنية والموسيقى في قرية تيفردود بولاية تيزي وزو في شرق الجزائر في عام 2014 بهدف بث الحياة في المنطقة بعدما قتلت الحرب نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد.
ويقطن منطقة القبائل بشكل أساسي الأمازيغ وكانت من أكثر المناطق تضررا بالعنف والأعمال الوحشية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عندما حمل الإسلاميون السلاح بعدما ألغت النخبة الحاكمة انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز بها.
وعلى خلاف المهرجانات السابقة، شهد المهرجان هذا العام مشاركة بعض الفنانين والكتاب الأجانب، وكان المزيد يودون المشاركة لكنهم واجهوا صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول.
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وقالت منسقة منظمة العفو الدولية في الجزائر أكلي أمال "الهدف هو إظهار أن أزمة اللاجئين ليست شيئا جديدا، بل هي أيضا أزمة موجودة في أجزاء كثيرة من الأرض، وكذلك توعية الناس ليفهموا أن أي شخص يمكن أن يصبح لاجئا يوما ما".
وقالت فنانة فرنسية تدعى سيسيل "أنا معتادة على المشاركة في المهرجانات ولكن هذا المهرجان مختلف تماما لأن كل شيء فيه مرتجل، نحن هنا نكتشف البلد والناس ونوعا آخر من المهرجانات في نفس الوقت".
وجذب المهرجان آلاف الزوار من منطقة القبائل وغيرها من المناطق ومنهم نساء ارتدين الملابس التقليدية.
وقال الرسام الجزائري والعضو المؤسس في المهرجان دنيس راميراز "نسميه مهرجانا لأننا لا نستطيع أن نطلق عليه اسما مختلفا. ولكنها لحظة من اللُحمة والتلاقي والإبداع بين رواد المهرجان والقرويين، وإذا لم يكن القرويون طيبين، لما تمكنا من القيام بهذا المهرجان".
وقال عمار سعدالي عضو اللجنة القروية في تيفردود "اللقاء بين الفنانين والمواطنين في قرية تيفردود لتبادل لحظات من الفرح والتبادل لاكتشاف الفنون بشكل عام في يوم عظيم".