إنستغرام لن يعوض خسائر فيسبوك

مستخدمو انستغرام وفيسبوك يشاهدون تقريبا نفس العدد من الإعلانات، الفارق هنا أن أسعار الإعلانات بالنسبة للمعلنين نصف ما تكلفه على موقع فيسبوك، كون عدد المعلنين الذين يتنافسون على التطبيق محدود، بحسب ما قاله بعض مشتري الإعلانات.

واجهت شركة "فيسبوك" الخميس 26 يوليو / تموز أسوأ يوم في إيراداتها، ما أثر على قيمة أسهمها في السوق، ما زاد الضغط على إنستغرام لكسب المزيد من المعلنين الذين حققوا نجاحا كبيرا مع هذا التطبيق.

واعتمد المستثمرون على عائدات إنستغرام للتغلب على توقف استخدام تطبيق فيسبوك الأساسي، لكن الفجوة التي يتعين سدها اتسعت في وقت أقصر من المتوقع.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ قد خسر أكثر من 15 مليار دولار أمس الخميس (26 يوليو تموز) مع تكبد سهم عملاق التواصل الاجتماعي أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة الأمريكية، بعد يوم من توقع مسؤولين تنفيذيين انخفاضا في هوامش الربح لسنوات.

وخفضت 16 شركة سمسرة على الأقل أسعارها المستهدفة لسهم فيسبوك بعدما قال المدير المالي للشركة ديفيد وينر في مكالمة هاتفية مع محللين إن الشركة تواجه ضغوطا على هوامش أنشطتها لسنوات عدة.

وهوى السهم نحو 19.6 بالمئة إلى 174.78 دولار، وهي خسارة لو استمرت ستقلص قيمة الشركة بنحو 124 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي أربعة أمثال القيمة السوقية الكلية لتويتر.

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مستخدموا انستغرام ليسوا معتادين على النقر على روابط المنشورات، ما يقلل من فاعلية هذه الخدمة، في توليد عمليات الشراء عبر الانترنت من فيسبوك، بحسب إريك هوبيرمان مؤسسة شركة هوك ميديا للإعلانات، وقال:"البيانات حول نسب مشاهدة الإعلانات قليلة بالمقارنة مع فيسبوك".

وقال:"هنالك مشكلة في المنصة، ما يعني أن أيا من المسوقين الجدد سيتردد في زيادة الانفاق على انستغرام".

ديفيد هيرمان مدير الإعلانات في شركة "سوشال آوتلير" التي تنفق حوالي 15 مليون دولارا كل ربع ساعة على إعلانات فيسبوك قال:"الكثير من المعلنين لا يضعون اعلاناتهم على انستغرام، لأنها محدودة، لذا لا ننصح أصحاب الأعمال باستخدام انستغرام، مقارنة بفيسبوك".

ومع أن انستغرام هو القسم الأسرع نموا ضمن المجموعة الأم، من حيث العائدات، لكنها تتراجع حوالي 4 ملايين من حيث عدد المعلنين سنويا، وبما أن انستغرام باتت تعرض اعلانات أكثر، فقد تراجع سعر الإعلان في المجموعة الأم ككل، في فصلين متتاليين، بعد أن ارتفعت خلال العام السابق، ناهيكم عن تأثير قانون الخصوصية الجديد في أوروبا على الأسعار.

ونظرا لهذه النتائج فإن شركة "نيكلاوس آند كو" توقعت أن تتراجع إيرادات انستغرام عام 2019 إلى 13 مليار دولار، بعد أن كانت حوالي 14.64.

إلا أن للقائمين على الشركة الحق بالتفاؤل، فمتوسط سعر الإعلان الذي شوهد 1000 مرة حوالي 4.7 دولارا على أنستغرام، خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع مرتين أسرع من إعلانات فيسبوك، في نفس الفترة، بحسب بيانات نشرتها شركة البرمجيات التطبيعية " Kenshoo ".

ونجح انستغرام بالتعامل مع المعلنين الذين يسعون إلى الانتشار أو نشر فيديوهات تجذب المشاهدين، كدعايات الأفلام مثلا، بحسب مارك سميث، المسؤول في شركة " True Interactive"، التي تنفقع حوالي 25 مليون دولارا سنويا لصالح معلنين على فيسبوك وانستغرام.