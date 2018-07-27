اشتبك مصلون فلسطينيون مع قوات الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى فور إنتهاء صلاة الجمعة، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية. وأشارت التقارير أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اعتلت سطح المتحف الإسلامي الموجود في ساحات الأقصى.
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الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى إثر مواجهات مع مصلين
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الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى إثر مواجهات مع مصلين
وقال شهود عيان إن قوات الشرطة المتواجدة عند باب المغاربة، في الجدار الغربي للأقصى، أطلقت قنابل صوت باتجاه المصلين.
وتجمع المئات من الفلسطينيين قبالة باب المغاربة وهم يرددون " بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن عددا غير محدد من المصلين أصيبوا ولكن إصاباتهم طفيفة. وأكد الدبس أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت العديد من المصلين أثناء خروجهم من ساحات المسجد الأقصى.