الجيش الإسرائلي يقتل فلسطينيين إثنين في مواجهات بقطاع غزة

قال مسعفون في قطاع غزة الجمعة 27 يوليو / تموز إن رجلا (43 عاما) وصبيا (14 عاما) قتلا وأصيب عشرات بنيران الجيش الإسرائيلي، ليرتفع إلى 154 عدد القتلى الفلسطينيين في المظاهرات الأسبوعية التي بدأت في 30 من مارس آذار على الحدود.
وذكر المسعفون أن الرجل القتيل غازي أبو مصطفى نقل إلى مستشفى ميداني تعمل به زوجته وهي زميلة لهم سقطت مغشيا عليها عندما اكتشفته بين القتلى والجرحى.
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وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار لإبعاد آلاف الفلسطينيين الذين كان بعضهم يقذف بالحجارة ويدفع بإطارات مشتعلة صوب السور الحدودي في محاولة لتخريبه.
وتقول إسرائيل إن أساليبها المميتة ضرورية لمنع المسلحين من اختراق الحدود مع غزة. وتقول إن حماس تشجع على تلك الانتهاكات لصرف الانتباه عن مشكلات داخلية، وهو ما تنفيه حماس.