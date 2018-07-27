موظفون يتبرعون بإجازاتهم السنوية لأب إيطالي بهدف رعاية إبنه المريض

في بادرة إنسانية، تبرع عمال إحدى شركات النقل في إيطاليا بجزء من إجازاتهم السنوية المدفوعة لزميلهم في العمل كي يتمكن من قضاء وقت أكثر مع ابنه العاجز.

موريزيو، سائق باص عمومي أخذ بالفعل جميع أيام إجازته المدفوعة من الشركة التي يعمل بها. وتصل مدة الإجازات المدفوعة لعامين تقريباً وقد استنفدها موريزيو بالكامل ليتمكن من رعاية ابنه المريض.