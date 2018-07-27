محامي ترامب يؤكد علم الرئيس الأمريكي بتدخل روسيا بالانتخابات

نقلت شبكة (س.إن.إن) يوم الخميس عن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن ترامب كان على علم مسبق باجتماع عقد في يونيو حزيران 2016 في برج ترامب والذي عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونسبت الشبكة إلى مصادر مطلعة لم تكشف عنها القول إن كوهين مستعد لتأكيد ذلك للمحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وقال رودي جولياني محامي ترامب لرويترز في إشارة إلى كوهين "لا يمكن تصديقه". وفيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه مولر قال جولياني "إذا اعتمدوا عليه... فمن شأن ذلك أن يدمر أي قضية لديهم".
ولم يرد كوهين على الفور على طلب من رويترز للتعليق. كما امتنع محاميه لاني ديفيز على التعليق أيضا.
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وقال شخص مطلع على التحقيقات لرويترز إن الادعاء في نيويورك يحقق مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفي والضريبي وفي مخالفات محتملة لقوانين الحملة تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب وفي مسائل أخرى تتعلق بحملة ترامب.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية الاتهام إلى 12 ضابطا مخابرات روسيا في يوليو/ تموز الجاري بالتسلل للشبكات الإلكترونية الخاصة بالحزب الديمقراطي ومرشحته في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون. بينما تنفي روسيا ذلك وينفي الرئيس ترامب حدوث أي تواطؤ.